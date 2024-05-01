Дефіцит електроенергії зберігається під час вечірнього піку, обмеження досі у двох областях - Укренерго

ukenru
17:57 • 56886 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 86190 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 94720 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 198949 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 146256 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 139110 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130081 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120856 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112546 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130079 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 134186 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 106375 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 111678 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 119842 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 92445 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 198872 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 363780 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 428378 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 437841 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 348118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 86121 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 111678 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 106375 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 92816 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104329 перегляди
Актуальне
Дефіцит електроенергії зберігається під час вечірнього піку, обмеження досі у двох областях - Укренерго

Дефіцит електроенергії зберігається під час вечірнього піку, обмеження досі у двох областях - Укренерго

Київ • УНН

 • 20952 перегляди

Споживання електроенергії майже на тому ж рівні, з дефіцитом у вечірні пікові години та профіцитом вдень завдяки активній роботі сонячних та вітрових електростанцій, тоді як у Харківській та Дніпропетровській областях зберігаються обмеження через пошкодження, спричинені російськими обстрілами.

Споживання електроенергії тримається майже на одному рівні, під час вечірнього максимуму в енергосистемі є дефіцит, вдень під час активної роботи СЕС є профіцит. Обмеження зберігаються у двох областях. Про це повідомили в середу у НЕК "Укренерго", закликавши споживати електроенергію ощадливо, пише УНН.

Споживання та генерація

"В енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", - повідомили у компанії.

У вівторок, 30 квітня, добовий максимум споживання, як повідомляється, був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок, 29 квітня. Сьогодні, 1 травня, станом на 09:30, як вказано, споживання тримається на тому ж рівні, що і в цей же час вчора, 30 квітня.

Вказано, що активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Вчора, 30 квітня, з 10:00 до 18:30, робота об’єктів ВДЕ обмежувалась через виникнення надлишку електроенергії в енергосистемі.

Обмеження

Наразі в енергосистемі наявні тільки мережеві обмеження. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. "Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 203 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - повідомили у НЕК.

Імпорт та експорт

Імпорт: протягом доби, за виключенням денних годин, з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 11 159 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 500 МВт. 

Знеструмлення

Вночі дією захисту вимикалась високовольтна лінія "Укренерго" в східному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики.

На ранок знеструмлені 418 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській областях.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
moldovaМолдова
kryvyi-rihКривий Ріг
donetskДонецьк
odesaОдеса
khersonХерсон
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50