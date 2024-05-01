Дефіцит електроенергії зберігається під час вечірнього піку, обмеження досі у двох областях - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії майже на тому ж рівні, з дефіцитом у вечірні пікові години та профіцитом вдень завдяки активній роботі сонячних та вітрових електростанцій, тоді як у Харківській та Дніпропетровській областях зберігаються обмеження через пошкодження, спричинені російськими обстрілами.
Споживання електроенергії тримається майже на одному рівні, під час вечірнього максимуму в енергосистемі є дефіцит, вдень під час активної роботи СЕС є профіцит. Обмеження зберігаються у двох областях. Про це повідомили в середу у НЕК "Укренерго", закликавши споживати електроенергію ощадливо, пише УНН.
Споживання та генерація
"В енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", - повідомили у компанії.
У вівторок, 30 квітня, добовий максимум споживання, як повідомляється, був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок, 29 квітня. Сьогодні, 1 травня, станом на 09:30, як вказано, споживання тримається на тому ж рівні, що і в цей же час вчора, 30 квітня.
Вказано, що активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Вчора, 30 квітня, з 10:00 до 18:30, робота об’єктів ВДЕ обмежувалась через виникнення надлишку електроенергії в енергосистемі.
Обмеження
Наразі в енергосистемі наявні тільки мережеві обмеження. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. "Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 203 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - повідомили у НЕК.
Імпорт та експорт
Імпорт: протягом доби, за виключенням денних годин, з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 11 159 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 500 МВт.
Знеструмлення
Вночі дією захисту вимикалась високовольтна лінія "Укренерго" в східному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики.
На ранок знеструмлені 418 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській областях.