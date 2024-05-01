Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

Потребление электроэнергии держится почти на одном уровне, во время вечернего максимума в энергосистеме есть дефицит, днем во время активной работы СЭС есть профицит. Ограничения сохраняются в двух областях. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", призвав потреблять электроэнергию экономно, пишет УНН.

Потребление и генерация

"В энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", - сообщили в компании.

Во вторник, 30 апреля, суточный максимум потребления, как сообщается, был на 1,2% ниже, чем в понедельник, 29 апреля. Сегодня, 1 мая, по состоянию на 09:30, как указано, потребление держится на том же уровне, что и в это же время вчера, 30 апреля.

Указано, что активно работают солнечные и ветровые электростанции. Вчера, 30 апреля, с 10:00 до 18:30, работа объектов ВИЭ ограничивалась из-за возникновения избытка электроэнергии в энергосистеме.

Ограничения

Сейчас в энергосистеме имеются только сетевые ограничения. Причина их применения - повреждение оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами. "В течение суток ограничения потребления действуют на Харьковщине. На утро там обесточены около 203 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - сообщили в НЭК.

Импорт и экспорт

Импорт: в течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11 159 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт.

Обесточивание

Ночью действием защиты отключалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в восточном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия возвращена в работу действием автоматики.

На утро обесточены 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.