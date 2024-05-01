Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrenerhoУкрэнерго
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
moldovaМолдова
krivoi-rogКривой Рог
donetskДонецк
odessaОдесса
khersonХерсон
kharkivХарьков
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  8233 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  34128 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  74823 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  121256 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119239 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  127869 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154354 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149113 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204900 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169050 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Новости по теме
Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

  •  8708 просмотра
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Эксклюзив

  •  34128 просмотра
Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

  •  6491 просмотра
Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

  •  8356 просмотра
Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

  •  9142 просмотра
В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

  •  10085 просмотра
СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

  •  8274 просмотра
Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

  •  10338 просмотра
19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

  •  8739 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

  •  11446 просмотра

Популярные

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

  •  42420 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

  •  52212 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

  •  35111 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

  •  101388 просмотра
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

  •  105744 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

  •  136047 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  134406 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  151067 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  175365 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  207464 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  209484 просмотра

Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

Потребление электроэнергии почти на том же уровне, с дефицитом в вечерние пиковые часы и профицитом днем благодаря активной работе солнечных и ветровых электростанций, тогда как в Харьковской и Криворожской областях сохраняются ограничения из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами.

Война •   •  8708 просмотра
Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН.

политика •   •  34128 просмотра
Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

В Харькове СБУ задержала коллаборанта, который собирал материалы и готовил «информационные справки», которые прославляли российских оккупантов и отрицали их военные преступления, для ток-шоу кремлевских пропагандистов на российских телеканалах.

Криминал и ЧП •   •  6491 просмотра
Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Жители нескольких регионов Украины стали свидетелями странной вспышки в небе прошлой ночью, на видеозаписи видно, как неизвестный объект летит и вспыхивает ярким синим светом. В ПС ВСУ все еще ждут информацию об этом инциденте.

Общество •   •  8356 просмотра
Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

США не сбавили темпов ужесточения санкций против россии после вторжения в Украину в феврале 2022 года, и нет никаких изменений в политике США относительно режима санкций.

политика •   •  9142 просмотра
Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.

Война •   •  10085 просмотра
В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Собеседник УНН подтвердил, что у митрополита Луки СБУ проводит обыски в Запорожье.

Криминал и ЧП •   •  8274 просмотра
СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Российские войска обстреляли три населенных пункта в Черниговской области из минометов, артиллерии и ракет, зафиксировано 16 взрывов.

Война •   •  10338 просмотра
Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

19 человек погибли и 18 автомобилей оказались в ловушке после обвала части шоссе в провинции Гуандун на юге Китая.

Новости Мира •   •  8739 просмотра
19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

россияне обстреляли Донецкую область 1686 раз, повредив жилые дома, административное здание и учебное заведение, что привело к гибели двух гражданских.

Война •   •  11446 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии