Ночной удар РФ по Киеву: для тушения пожаров привлечены два вертолета ГСЧС

В Киеве в районах, пострадавших от российского обстрела, работают два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это делается для того, чтобы тушить большие площади, где есть огонь, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает УНН.

Детали

Работают два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы применяем их не впервые для того, чтобы потушить большие площади пожара - сообщил Клименко.

Напоминание

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами. Среди пострадавших девять детей, что является наибольшим количеством за ночь с начала войны.

В результате массированной атаки РФ на Киев сейчас известно о 7 погибших. Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда.

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.