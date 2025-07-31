Ночной удар РФ по Киеву: для тушения пожаров привлечены два вертолета ГСЧС

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 10571 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 25094 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 115706 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 162061 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 91084 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 89613 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 87604 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 131769 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55716 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 78524 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.1м/с
69%
746мм
Популярные новости
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 31266 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 32446 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 26729 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 21075 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной06:53 • 17254 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 115706 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 162061 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 127012 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 145989 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 188854 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 91493 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 155506 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 214003 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 261184 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 193642 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Truth Social
Крылатая ракета
ЧатГПТ

Ночной удар РФ по Киеву: для тушения пожаров привлечены два вертолета ГСЧС

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

В Киеве два вертолета ГСЧС привлечены к тушению больших площадей пожаров в районах, пострадавших от российского обстрела. Это произошло после двойной атаки в ночь на 31 июля.

Ночной удар РФ по Киеву: для тушения пожаров привлечены два вертолета ГСЧС

В Киеве в районах, пострадавших от российского обстрела, работают два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это делается для того, чтобы тушить большие площади, где есть огонь, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает УНН.

Детали

Работают два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы применяем их не впервые для того, чтобы потушить большие площади пожара

 - сообщил Клименко.

Напоминание

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами. Среди пострадавших девять детей, что является наибольшим количеством за ночь с начала войны.

В результате массированной атаки РФ на Киев сейчас известно о 7 погибших. Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом РФ подъезда.

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.

Павел Зинченко

ОбществоВойнаКиев
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Игорь Клименко
Киев