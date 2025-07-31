Нічний удар рф по Києву: для гасіння пожеж залучено два гвинтокрили ДСНС
Київ • УНН
У Києві два гвинтокрили ДСНС залучені до гасіння великих площ пожеж у районах, що постраждали від російського обстрілу. Це сталося після подвійної атаки в ніч на 31 липня.
У Києві у районах, які постраждали від російського обстрілу, працюють два гвинтокрили Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це робиться для того, що гасити великі площі, де є вогонь, розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє УНН.
Деталі
Працює два гвинтокрили Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми застосовуємо їх не вперше для того, щоб загасити великі площі пожежі
Нагадування
У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами. Серед постраждалих дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за ніч від початку війни.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 7 загиблих. Одного чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого ударом рф під'їзду.
росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.