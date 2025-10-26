Ночная атака рф на Киев 26 октября: в полиции рассказали о последствиях и показали кадры

Ночью Киев подвергся очередному обстрелу, в результате которого пострадали жилые здания. Также есть погибшие среди мирных горожан, пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Подробности

В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, есть травмированные и погибшие среди мирных жителей. Патрульные сразу прибыли на места попаданий: помогали раненым, эвакуировали людей, обеспечивали проезд спецтранспорта и спасателей - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых ударов. Они оказывали помощь и поддерживали киевлян.

Напоминаем: если услышали сигнал воздушной тревоги - не медлите, направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до отбоя - отметили правоохранители.

Дополнение

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.