Ночная атака рф на Киев 26 октября: в полиции рассказали о последствиях и показали кадры
Киев • УНН
Правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых ударов.
Ночью Киев подвергся очередному обстрелу, в результате которого пострадали жилые здания. Также есть погибшие среди мирных горожан, пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Подробности
В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, есть травмированные и погибшие среди мирных жителей. Патрульные сразу прибыли на места попаданий: помогали раненым, эвакуировали людей, обеспечивали проезд спецтранспорта и спасателей
Отмечается, что правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых ударов. Они оказывали помощь и поддерживали киевлян.
Напоминаем: если услышали сигнал воздушной тревоги - не медлите, направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до отбоя
Дополнение
Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.
Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.