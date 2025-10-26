Нічна атака рф на Київ 26 жовтня: в поліції розповіли про наслідки і показали кадри

Уночі Київ зазнав чергового обстрілу, внаслідок якого постраждали житлові будівлі. Також є загиблі серед мирних містян, пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, є травмовані та загиблі серед мирних мешканців. Патрульні одразу прибули на місця влучань: допомагали пораненим, евакуйовували людей, забезпечували проїзд спецтранспорту та рятувальників

Зазначається, що правоохоронці залишалися поряд із громадянами навіть попри загрозу нових ударів. Вони надавали допомогу та підтримували киян.

Нагадуємо: якщо почули сигнал повітряної тривоги - не зволікайте, прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою