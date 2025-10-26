Нічна атака рф на Київ 26 жовтня: в поліції розповіли про наслідки і показали кадри
Київ • УНН
Правоохоронці залишалися поряд із громадянами навіть попри загрозу нових ударів.
Уночі Київ зазнав чергового обстрілу, внаслідок якого постраждали житлові будівлі. Також є загиблі серед мирних містян, пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Деталі
Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, є травмовані та загиблі серед мирних мешканців. Патрульні одразу прибули на місця влучань: допомагали пораненим, евакуйовували людей, забезпечували проїзд спецтранспорту та рятувальників
Зазначається, що правоохоронці залишалися поряд із громадянами навіть попри загрозу нових ударів. Вони надавали допомогу та підтримували киян.
Нагадуємо: якщо почули сигнал повітряної тривоги - не зволікайте, прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою
Доповнення
Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю України атакували ударними БПЛА. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Далі кількість постраждалих у Києві зросла до 33 чоловік.