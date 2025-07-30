Непогода оставила сотни городов и сел в 9 областях без света

Непогода оставила более 220 населенных пунктов без электроснабжения в девяти областях Украины, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), остаются обесточенными 228 населенных пунктов в 9 областях (Киевская - 113, Кировоградская – 32, Житомирская - 30, Хмельницкая – 16, Черкасская – 14, Николаевская – 10, Черниговская – 5, Одесская - 5 и Волынская - 3) - сообщили в ГСЧС.

По сообщению, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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