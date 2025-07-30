Негода залишила сотні міст і сіл у 9 областях без світла
Київ • УНН
Пориви вітру та дощ знеструмили 228 населених пунктів у 9 областях України. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Негода залишила понад 220 населених пунктів без електропостачання у дев'яти областях України, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), залишаються знеструмленими 228 населених пунктів в 9 областях (Київська - 113, Кіровоградська – 32, Житомирська - 30, Хмельницька – 16, Черкаська – 14, Миколаївська – 10, Чернігівська – 5, Одеська - 5 та Волинська - 3)
За повідомленням, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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