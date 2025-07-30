Негода залишила сотні міст і сіл у 9 областях без світла

Негода залишила понад 220 населених пунктів без електропостачання у дев'яти областях України, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), залишаються знеструмленими 228 населених пунктів в 9 областях (Київська - 113, Кіровоградська – 32, Житомирська - 30, Хмельницька – 16, Черкаська – 14, Миколаївська – 10, Чернігівська – 5, Одеська - 5 та Волинська - 3) - повідомили у ДСНС.

За повідомленням, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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