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Україну накрила негода: понад 120 населених пунктів без світла, масштабні підтоплення та повалені дерева

Київ • УНН

 • 1888 перегляди

В Україні негода спричинила масштабні підтоплення та повалені дерева, залишивши без світла понад 120 населених пунктів у Вінницькій та Житомирській областях. Рятувальники відкачують воду та прибирають наслідки стихії у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Україну накрила негода: понад 120 населених пунктів без світла, масштабні підтоплення та повалені дерева

Негода накрила Україну - масштабні підтоплення та повалені дерева, а крім того - без світла понад 120 населених пунктів, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Негода залишила без світла жителів у семи областях29.07.25, 09:01 • 3402 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НППогода та довкілля
Хмельницька область
Рівненська область
Вінницька область
Тернопільська область
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
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