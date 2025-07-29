Україну накрила негода: понад 120 населених пунктів без світла, масштабні підтоплення та повалені дерева

Негода накрила Україну - масштабні підтоплення та повалені дерева, а крім того - без світла понад 120 населених пунктів, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає - йдеться у повідомленні.

Додамо

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Негода залишила без світла жителів у семи областях