Україну накрила негода: понад 120 населених пунктів без світла, масштабні підтоплення та повалені дерева
Київ • УНН
В Україні негода спричинила масштабні підтоплення та повалені дерева, залишивши без світла понад 120 населених пунктів у Вінницькій та Житомирській областях. Рятувальники відкачують воду та прибирають наслідки стихії у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Негода накрила Україну - масштабні підтоплення та повалені дерева, а крім того - без світла понад 120 населених пунктів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.
Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає
Додамо
Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.
Негода залишила без світла жителів у семи областях29.07.25, 09:01 • 3402 перегляди