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Украину накрыла непогода: более 120 населенных пунктов без света, масштабные подтопления и поваленные деревья

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В Украине непогода вызвала масштабные подтопления и поваленные деревья, оставив без света более 120 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях. Спасатели откачивают воду и убирают последствия стихии в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Украину накрыла непогода: более 120 населенных пунктов без света, масштабные подтопления и поваленные деревья

Непогода накрыла Украину - масштабные подтопления и поваленные деревья, а кроме того - без света более 120 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях откачивали воду из подвалов, дворов и жилых домов, убирали поваленные деревья, помогали населению.

Подтопления зафиксированы в Ровно, Звягеле, Вишневце и Шаргороде. В Винницкой и Житомирской областях непогода оставила без света более 120 населенных пунктов. Работы по восстановлению и ликвидации последствий продолжаются. Пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Добавим

Кроме подразделений ГСЧС, к ликвидации последствий активно привлекаются офицеры-спасатели общин. Они оперативно помогают населению: откачивают воду, расчищают территории и координируют действия на местах.

Непогода оставила без света жителей в семи областях29.07.25, 09:01 • 3376 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧППогода и окружающая среда
Хмельницкая область
Ровненская область
Винницкая область
Тернопольская область
Житомирская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Ровно
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