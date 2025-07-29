Украину накрыла непогода: более 120 населенных пунктов без света, масштабные подтопления и поваленные деревья
Киев • УНН
В Украине непогода вызвала масштабные подтопления и поваленные деревья, оставив без света более 120 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях. Спасатели откачивают воду и убирают последствия стихии в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Непогода накрыла Украину - масштабные подтопления и поваленные деревья, а кроме того - без света более 120 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях откачивали воду из подвалов, дворов и жилых домов, убирали поваленные деревья, помогали населению.
Подтопления зафиксированы в Ровно, Звягеле, Вишневце и Шаргороде. В Винницкой и Житомирской областях непогода оставила без света более 120 населенных пунктов. Работы по восстановлению и ликвидации последствий продолжаются. Пострадавших нет
Добавим
Кроме подразделений ГСЧС, к ликвидации последствий активно привлекаются офицеры-спасатели общин. Они оперативно помогают населению: откачивают воду, расчищают территории и координируют действия на местах.
Непогода оставила без света жителей в семи областях29.07.25, 09:01 • 3376 просмотров