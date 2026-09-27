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Financial Times

Наводнения и оползни в Индии и Непале унесли жизни как минимум 70 человек

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

В Индии и Непале из-за наводнений и оползней погибли как минимум 70 человек. Десятки пострадали или числятся пропавшими без вести, реки вышли из берегов.

Наводнения и оползни в Индии и Непале унесли жизни как минимум 70 человек
Фото: Reuters

По меньшей мере 70 человек погибли в результате сильных дождей, наводнений и оползней в Индии и Непале. Еще десятки людей пострадали или пропали без вести, а власти предупреждают об угрозе новых внезапных наводнений, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В Индии число погибших возросло до 56 после примерно 60 часов сильных дождей и штормов. Еще 46 человек получили ранения, повреждено более 1000 домов.

В Непале с четверга погибли 14 человек, еще 11 считаются пропавшими без вести. Власти предупредили о возможных внезапных наводнениях в 49 из 77 районов страны.

Реки превысили опасный уровень

В Индии 30 станций мониторинга рек в семи штатах сообщают о серьезной ситуации. Уровень воды в нескольких крупных реках, в частности в Ганге, Гандаке, Коси, Багмати и Нармада, превысил опасные отметки.

В Непале стихия повредила энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру. В нескольких районах полностью исчезло электроснабжение.

Отдельно в Непале 10 рабочих пропали без вести после схода лавины, которая накрыла базовый лагерь в районе горного массива Химлунг-Химал. Иностранных альпинистов в лагере в этот момент не было.

Судьба 56 украинцев спустя месяц после наводнения в Непале до сих пор неизвестна - что говорят в МИД25.09.26, 11:46 • 21778 просмотров

Степан Гафтко

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