Наводнения и оползни в Индии и Непале унесли жизни как минимум 70 человек
Киев • УНН
В Индии и Непале из-за наводнений и оползней погибли как минимум 70 человек. Десятки пострадали или числятся пропавшими без вести, реки вышли из берегов.
По меньшей мере 70 человек погибли в результате сильных дождей, наводнений и оползней в Индии и Непале. Еще десятки людей пострадали или пропали без вести, а власти предупреждают об угрозе новых внезапных наводнений, сообщает Reuters, пишет УНН.
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В Индии число погибших возросло до 56 после примерно 60 часов сильных дождей и штормов. Еще 46 человек получили ранения, повреждено более 1000 домов.
В Непале с четверга погибли 14 человек, еще 11 считаются пропавшими без вести. Власти предупредили о возможных внезапных наводнениях в 49 из 77 районов страны.
Реки превысили опасный уровень
В Индии 30 станций мониторинга рек в семи штатах сообщают о серьезной ситуации. Уровень воды в нескольких крупных реках, в частности в Ганге, Гандаке, Коси, Багмати и Нармада, превысил опасные отметки.
В Непале стихия повредила энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру. В нескольких районах полностью исчезло электроснабжение.
Отдельно в Непале 10 рабочих пропали без вести после схода лавины, которая накрыла базовый лагерь в районе горного массива Химлунг-Химал. Иностранных альпинистов в лагере в этот момент не было.
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