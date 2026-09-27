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Financial Times

Повені та зсуви в Індії й Непалі забрали життя щонайменше 70 людей

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

В Індії та Непалі через повені й зсуви загинули щонайменше 70 людей. Десятки постраждали або зникли безвісти, річки вийшли з берегів.

Повені та зсуви в Індії й Непалі забрали життя щонайменше 70 людей
Фото: Reuters

Щонайменше 70 людей загинули внаслідок сильних дощів, повеней та зсувів в Індії й Непалі. Ще десятки людей постраждали або зникли безвісти, а влада попереджає про загрозу нових раптових повеней, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В Індії кількість загиблих зросла до 56 після приблизно 60 годин сильних дощів і штормів. Ще 46 людей отримали поранення, пошкоджено понад 1000 будинків.

У Непалі від четверга загинули 14 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти. Влада попередила про можливі раптові повені у 49 із 77 районів країни.

Річки перевищили небезпечний рівень

В Індії 30 станцій моніторингу річок у семи штатах повідомляють про серйозну ситуацію. Рівень води у кількох великих річках, зокрема Гангу, Гандаку, Косі, Багматі та Нармаді, перевищив небезпечні позначки.

У Непалі стихія пошкодила енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. У кількох районах повністю зникло електропостачання.

Окремо в Непалі 10 робітників зникли безвісти після сходження лавини, яка накрила базовий табір у районі гірського масиву Хімлунг-Хімал. Іноземних альпіністів у таборі в цей момент не було.

Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС25.09.26, 11:46 • 21775 переглядiв

Степан Гафтко

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