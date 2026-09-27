Повені та зсуви в Індії й Непалі забрали життя щонайменше 70 людей
Київ • УНН
В Індії та Непалі через повені й зсуви загинули щонайменше 70 людей. Десятки постраждали або зникли безвісти, річки вийшли з берегів.
Щонайменше 70 людей загинули внаслідок сильних дощів, повеней та зсувів в Індії й Непалі. Ще десятки людей постраждали або зникли безвісти, а влада попереджає про загрозу нових раптових повеней, повідомляє Reuters, пише УНН.
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В Індії кількість загиблих зросла до 56 після приблизно 60 годин сильних дощів і штормів. Ще 46 людей отримали поранення, пошкоджено понад 1000 будинків.
У Непалі від четверга загинули 14 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти. Влада попередила про можливі раптові повені у 49 із 77 районів країни.
Річки перевищили небезпечний рівень
В Індії 30 станцій моніторингу річок у семи штатах повідомляють про серйозну ситуацію. Рівень води у кількох великих річках, зокрема Гангу, Гандаку, Косі, Багматі та Нармаді, перевищив небезпечні позначки.
У Непалі стихія пошкодила енергетичну та телекомунікаційну інфраструктуру. У кількох районах повністю зникло електропостачання.
Окремо в Непалі 10 робітників зникли безвісти після сходження лавини, яка накрила базовий табір у районі гірського масиву Хімлунг-Хімал. Іноземних альпіністів у таборі в цей момент не було.
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