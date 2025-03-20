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Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей

Киев • УНН

 • 109614 просмотра

В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.

Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей

россия ночью запустила по Украине 171 беспилотник, сбито 75 дронов в 12 областях, 63 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 марта враг атаковал 171-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 75 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях

- сообщили в ВС ВСУ.

63 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина", - говорится в сообщении.

"Так выглядит прекращение огня от путина": в ОП отреагировали на самую массированную вражескую атаку на Кропивницкий20.03.25, 08:37 • 15640 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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