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"Так выглядит прекращение огня от путина": в ОП отреагировали на самую массированную вражескую атаку на Кропивницкий

Киев • УНН

 • 15640 просмотра

Ночью 19 марта российские дроны атаковали Кропивницкий, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома в нескольких районах города. По предварительным данным, пострадали 8 человек, среди них один ребенок.

"Так выглядит прекращение огня от путина": в ОП отреагировали на самую массированную вражескую атаку на Кропивницкий

В Офисе Президента отреагировали на самую массированную вражескую атаку на Кропивницкий дронами ночью. Руководитель ОП Андрей Ермак указал, что "так выглядит прекращение огня от путина", пишет УНН.

Детали

"Кропивницкий. Так выглядит прекращение огня от путина. россия с большим удовольствием атакует гражданских людей", - написал Ермак в Telegram.

"россияне рандомно атаковали дронами Кропивницкий, гражданскую инфраструктуру. путин снова солгал Трампу", - отреагировал на ночную атаку рф и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Дополнение

Кропивницкий ночью пережил самую массированную вражескую атаку, сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович.

По данным ГСЧС, ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки получила разрушения гражданская инфраструктура.

Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки, указал глава ОВА.

Жилые дома повреждены в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции, добавили в ГСЧС.

По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых четверо детей, по данным Нацполиции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Дональд Трамп
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