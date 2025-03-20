"Так виглядає припинення вогню від путіна": в ОП відреагували на наймасованішу ворожу атаку на Кропивницький

В Офісі Президента відреагували на наймасованішу ворожу атаку на Кропивницький дронами вночі. Керівник ОП Андрій Єрмак вказав, що "так виглядає припинення вогню від путіна", пише УНН.

Деталі

"Кропивницький. Так виглядає припинення вогню від путіна. Росія із великим задоволенням атакує цивільних людей", - написав Єрмак у Telegram.

"росіяни рандомно атакували дронами Кропивницький, цивільну інфраструктуру. путін знову збрехав Трампу", - відреагував на нічну атаку рф і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Доповнення

Кропивницький уночі пережив наймасованішу ворожу атаку, повідомив голова місцевої ОВА Андрій Райкович.



За даними ДСНС, уночі 19 березня росіяни завдали ударів безпілотниками по Кропивницькому. Внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки, вказав голова ОВА.

Житлові будинки пошкоджені у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції, додали у ДСНС.

Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей, за даними Нацполіції.