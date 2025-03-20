Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Кількість постраждалих внаслідок наймасованішої атаки рф на Кропивницький зросла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Зазначається, що станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано.

Умісті пошкоджено приватні будинки у житловому секторі та багатоповерхівки. ... На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці поінформували, що на вулиці Миру біля пошкодженогого багатоповерхового будинку розгорнуто мобільний пункт, де продовжують працювати психологи поліції та ДНСН.

Нагадаємо

Кропивницький цієї ночі пережив наймасованішу ворожу атаку. Місто атакували понад 20 російських дронів, які вдарили переважно по житловим будинкам та об'єктам інфраструктури.

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