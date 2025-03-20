Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина
Київ • УНН
У Кропивницькому внаслідок масованої атаки пошкоджено житлові будинки, є поранені, серед яких дитина. Розгорнуто пункт незламності, комунальні служби ліквідовують наслідки.
Кропивницький цієї ночі пережив наймасованішу ворожу атаку. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує УНН.
Деталі
Він зазначив, що внаслідок ударів розбиті мирні житлові будинки.
Приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання - ворожі дрони вцілили по вулиці Миру
В ОВА розповіли, що внаслідок атаки росіян загиблих немає, але є поранені, серед них дитина.
Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС
За словами Райковича, у Кропивницькому буде розгорнуто пересувний пункт незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо
Пізно ввечері в середу, 19 березня, ворог здійснив масовану атаку ,безпілотниками по Кропивницькому. У місті відбулося щонайменше 30 вибухів.
Через вечірні обстріли Кіровоградщини було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця змінила рух поїздів.
росіяни обстріляли Куп’янщину: є поранені та руйнування17.03.25, 01:31 • 17449 переглядiв