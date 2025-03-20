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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кропивницький зазнав масованої атаки БпЛА: під ударом житлові райони

Київ • УНН

 • 18917 перегляди

Російські дрони атакували житлові мікрорайони Кропивницького, зокрема Новомиколаївку та Балашівку. Інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

Кропивницький зазнав масованої атаки БпЛА: під ударом житлові райони

Пізно ввечері в середу, 19 березня, ворог здійснив масовану атаку ,безпілотниками по Кропивницькому, у місті відбулося щонайменше 30 вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни атакували житлові мікрорайони міста. Під ударом, зокрема, опинились Новомиколаївка та Балашівка.

В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці. Всі служби працюють. Друзі, в кого, не дай Бог поранення чи опіки, негайно звертайтесь в швидку. Всі лікарні міста готові приймати

- йдеться у повідомленні.

Інформації про жертв і постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо

У Київській області у середу ввечері було зафіксовано ворожі безпілотники, сили ППО працюють по цілях. Жителів закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

У Куп'янську авіаударом росіян вбито чоловіка, поранено жінку19.03.25, 22:28 • 15277 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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