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У Куп'янську авіаударом росіян вбито чоловіка, поранено жінку

Київ • УНН

 • 15277 перегляди

19 березня російські війська обстріляли Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ загинув 51-річний чоловік, а 54-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована.

У Куп'янську авіаударом росіян вбито чоловіка, поранено жінку

Внаслідок ворожих обстрілів міста Куп'янськ Харківської області у середу, 19 березня, загинула цивільна людина. Про цн повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, близько 20:50 російські війська застосували авіацію проти цивільного населення. Внаслідок влучання КАБ пошкоджене приватне домоволодіння, виникла пожежа в гаражі.

Під час обстрілу поранення отримала 54-річна жінка. Її ушпиталили. З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям

- йдеться у повідомленні.

Як відомо, вранці армія рф кілька разів вдарила по місту Куп'янськ на Харківщині. Через обстріли постраждали двоє людей, також пошкоджено адмінбудівлю.

Нагадаємо

У Харківській області у Куп'янському районі в середу ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, вбивши 45-річну жінку та поранивши чотирьох інших людей. Також через російські обстріли пошкоджено будинки, техніку та склади у районі.

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування18.03.25, 03:52 • 105961 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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