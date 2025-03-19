У Куп'янську авіаударом росіян вбито чоловіка, поранено жінку
Київ • УНН
19 березня російські війська обстріляли Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ загинув 51-річний чоловік, а 54-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована.
Внаслідок ворожих обстрілів міста Куп'янськ Харківської області у середу, 19 березня, загинула цивільна людина. Про цн повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, близько 20:50 російські війська застосували авіацію проти цивільного населення. Внаслідок влучання КАБ пошкоджене приватне домоволодіння, виникла пожежа в гаражі.
Під час обстрілу поранення отримала 54-річна жінка. Її ушпиталили. З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям
Як відомо, вранці армія рф кілька разів вдарила по місту Куп'янськ на Харківщині. Через обстріли постраждали двоє людей, також пошкоджено адмінбудівлю.
Нагадаємо
У Харківській області у Куп'янському районі в середу ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, вбивши 45-річну жінку та поранивши чотирьох інших людей. Також через російські обстріли пошкоджено будинки, техніку та склади у районі.
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