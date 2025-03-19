На Харківщині ворожий FPV-дрон вбив жінку та поранив ще чотирьох людей

У Харківській області, у Куп'янському районі, ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, вбивши 45-річну жінку та поранивши чотирьох інших людей. Також через російські обстріли пошкоджено будинки, техніку та склади у районі, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"На трасі Куп’янськ-Кіндрашівка здійснено влучання ворожого FPV-дрону в службовий автомобіль ВАЗ, що належав цивільному комунальному підприємству. Загинула 45-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення", - повідомив Синєгубов, вказавши, що це сталося о 16:50.

О 13:15 у селі Шипувате, також на Куп'янщині, за даними голови ОВА, внаслідок обстрілу, попередньо, з РСЗВ, зафіксовано влучання в приватний будинок, пошкоджено сусідній будинок, лінії електропередач. Пошкоджень зазнало складське приміщення цивільного підприємства, 2 автомобілі, 3 трактори.

Вранці в районі, у селі Стецьківка, внаслідок обстрілу, попередньо, FPV-дроном, пошкоджено господарчу будівлю.

На Харківщині дрон рф вдарив біля цивільного авто: поранено двох жінок та двох чоловіків