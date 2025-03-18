На Харківщині дрон рф вдарив біля цивільного авто: поранено двох жінок та двох чоловіків

На Купʼянщині у Харківській області, четверо людей зазнали поранень після атаки російського дрону.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Харківської прокуратури.

Деталі

На трасі Купʼянськ-Кіндрашівка російський FPV-дрон вдарив біля цивільного авто марки "ВАЗ".

Постраждали чотири людини: це двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки, яким 55 та 45 років відповідно. У всіх потерпілих – акубаротравми. Також постраждалі, крім 51-річного чоловіка, отримали вибухові поранення, інформує прокуратура Харкова. Наразі слідчі вживають заходів для документування воєнних злочинів російської армії.

Нагадаємо

16 березня російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Троє дітей постраждало від обстрілу російськими військами - Донецька ОВА