Троє дітей постраждало від обстрілу російськими військами - Донецька ОВА

російські війська обстріляли Покровськ, в результаті чого троє дітей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, влучили у приватний будинок, де й перебували діти: дівчата 15 і 8 років та хлопчик 12 років. Усі троє отримують необхідну медичну допомогу - пише Філашкін.

За його словами, попри те, що діти раніше були евакуйовані до більш безпечного регіону, їхні батьки ухвалили рішення повернутися до Покровська, що стало фатальним.

Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють. Не бережете себе — то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок! Евакуюйтесь! - наголосив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби 16 березня на російсько-українському фронті відбулось 99 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.