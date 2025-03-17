Трое детей пострадали от обстрела российскими войсками - Донецкая ОВА

российские войска обстреляли Покровск, в результате чего трое детей получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Россияне обстреляли город сегодня утром, попали в частный дом, где и находились дети: девочки 15 и 8 лет и мальчик 12 лет. Все трое получают необходимую медицинскую помощь - пишет Филашкин.

По его словам, несмотря на то, что дети ранее были эвакуированы в более безопасный регион, их родители приняли решение вернуться в Покровск, что стало роковым.

Взрослые, которые заставляют своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость. Не бережете себя - так уберегите хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом! Эвакуируйтесь! - подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Напомним

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что с начала суток 16 марта на российско-украинском фронте произошло 99 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.