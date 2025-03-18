В Харьковской области дрон рф ударил возле гражданского авто: ранены две женщины и двое мужчин
Киев • УНН
Российский дрон атаковал гражданское авто ВАЗ на трассе Купянск-Кондрашовка. Ранения получили две женщины в возрасте 55 и 45 лет и двое мужчин 60 и 51 года.
На Купянщине в Харьковской области четверо людей получили ранения после атаки российского дрона.
Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Харьковской прокуратуры.
Детали
На трассе Купянск-Кондрашовка российский FPV-дрон ударил возле гражданского авто марки "ВАЗ".
Пострадали четыре человека: это двое мужчин в возрасте 60 и 51 лет, а также две женщины, которым 55 и 45 лет соответственно. У всех пострадавших – акубаротравмы. Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения, информирует прокуратура Харькова. Сейчас следователи принимают меры для документирования военных преступлений российской армии.
Напомним
16 марта российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрелов ранены четверо людей, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Трое детей пострадали от обстрела российскими войсками - Донецкая ОВА17.03.25, 13:36 • 68085 просмотров