В Харьковской области дрон рф ударил возле гражданского авто: ранены две женщины и двое мужчин

На Купянщине в Харьковской области четверо людей получили ранения после атаки российского дрона.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Харьковской прокуратуры.

Детали

На трассе Купянск-Кондрашовка российский FPV-дрон ударил возле гражданского авто марки "ВАЗ".

Пострадали четыре человека: это двое мужчин в возрасте 60 и 51 лет, а также две женщины, которым 55 и 45 лет соответственно. У всех пострадавших – акубаротравмы. Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения, информирует прокуратура Харькова. Сейчас следователи принимают меры для документирования военных преступлений российской армии.

Напомним

16 марта российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрелов ранены четверо людей, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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