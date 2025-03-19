В Харьковской области вржеский FPV-дрон убил женщину и ранил еще четырех человек
Киев • УНН
В Купянском районе FPV-дрон попал в служебный автомобиль, убив 45-летнюю женщину и ранив четырех. Также обстрелы повредили дома, технику и складские помещения в районе.
В Харьковской области, в Купянском районе, вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль, убив 45-летнюю женщину и ранив четырех других людей. Также из-за российских обстрелов повреждены дома, техника и склады в районе, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На трассе Купянск-Кондрашовка осуществлено попадание вражеского FPV-дрона в служебный автомобиль ВАЗ, принадлежавший гражданскому коммунальному предприятию. Погибла 45-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения", - сообщил Синегубов, указав, что это произошло в 16:50.
В 13:15 в селе Шипуватое, также на Купянщине, по данным главы ОВА, в результате обстрела, предварительно, из РСЗО, зафиксировано попадание в частный дом, поврежден соседний дом, линии электропередач. Повреждено складское помещение гражданского предприятия, 2 автомобиля, 3 трактора.
Утром в районе, в селе Стецковка, в результате обстрела, предварительно, FPV-дроном, повреждено хозяйственное здание.
В Харьковской области дрон рф ударил возле гражданского авто: ранены две женщины и двое мужчин18.03.25, 20:47 • 18684 просмотра