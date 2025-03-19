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В Купянске авиаударом россиян убит мужчина, ранена женщина

Киев • УНН

 • 15254 просмотра

19 марта российские войска обстреляли Купянск. В результате попадания КАБ погиб 51-летний мужчина, а 54-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована.

В Купянске авиаударом россиян убит мужчина, ранена женщина

В результате вражеских обстрелов города Купянск Харьковской области в среду, 19 марта, погиб гражданский человек. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения. В результате попадания КАБ повреждено частное домовладение, возник пожар в гараже.

Во время обстрела ранения получила 54-летняя женщина. Ее госпитализировали. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью

- говорится в сообщении.

Как известно, утром армия рф несколько раз ударила по городу Купянск на Харьковщине. Из-за обстрелов пострадали два человека, также повреждено админздание.

Напомним

В Харьковской области в Купянском районе в среду вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль, убив 45-летнюю женщину и ранив четырех других людей. Также из-за российских обстрелов повреждены дома, техника и склады в районе.

Военный автомобиль в Харькове сбил велосипедиста: начато расследование18.03.25, 03:52 • 105948 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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