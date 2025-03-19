росіяни з ранку кілька разів вдарили по Куп'янську, є постраждалі

Армія рф з ранку кілька разів вдарили по місту Куп'янськ на Харківщині. Через обстріли постраждали двоє людей, також пошкоджено адмінбудівлю. Про це повідомляє Харківська ОВА, пише УНН.

Сьогодні близько 9:00 російські загарбники завдали артилерійського обстрілу по місту Куп'янськ. Внаслідок удару зайнялася пожежа в приватному домоволодінні на площі близько 100 м.кв - йдеться у повідомленні.

Попередньо, без постраждалих. На місці події працюють відповідні профільні служби.

Пізніше в ОВА повідомили, що близько 15:00 російські окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Попередньо, загарбники застосували КАБ.

Внаслідок удару поранень зазнала 85-річна жінка. Потерпілу госпіталізували з вибуховими пораненнями.

Близько 15:20 ворог завдав удару по місту із застосуванням авіації. Зайнялася пожежа в гаражі. Гострої реакції на стрес зазнав 76-річний чоловік, повідомили в ОВА.

Об 16:00 черговий російський боєприпас влучив в адмінбудівлю. В приміщенні зайнялася пожежа.

Нагадаємо

У Харківській області, у Куп'янському районі, ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, вбивши 45-річну жінку та поранивши чотирьох інших людей. Також через російські обстріли пошкоджено будинки, техніку та склади у районі, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram