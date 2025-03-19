россияне с утра несколько раз ударили по Купянску, есть пострадавшие

Армия рф с утра несколько раз ударили по городу Купянск в Харьковской области. Из-за обстрелов пострадали два человека, также повреждено админздание. Об этом сообщает Харьковская ОВА, пишет УНН.

Сегодня около 9:00 российские захватчики нанесли артиллерийский обстрел по городу Купянск. В результате удара загорелся пожар в частном домовладении на площади около 100 м.кв - говорится в сообщении.

Предварительно, без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие профильные службы.

Позже в ОВА сообщили, что около 15:00 российские оккупанты нанесли удар по городу Купянск. Предварительно, захватчики применили КАБ.

В результате удара ранения получила 85-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали со взрывными ранениями.

Около 15:20 враг нанес удар по городу с применением авиации. Загорелся пожар в гараже. Острую реакцию на стресс испытал 76-летний мужчина, сообщили в ОВА.

В 16:00 очередной российский боеприпас попал в админздание. В помещении загорелся пожар.

Напомним

В Харьковской области, в Купянском районе, вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль, убив 45-летнюю женщину и ранив четырех других людей. Также из-за российских обстрелов повреждены дома, техника и склады в районе, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram