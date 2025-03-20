Кропивницкий подвергся массированной атаке БПЛА: под ударом жилые районы
Киев • УНН
Российские дроны атаковали жилые микрорайоны Кропивницкого, в частности Новониколаевку и Балашовку. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
Поздно вечером в среду, 19 марта, враг осуществил массированную атаку беспилотниками по Кропивницкому. В городе произошло не менее 30 взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что россияне атаковали жилые микрорайоны города. Под ударом, в частности, оказались Новониколаевка и Балашовка.
В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог, ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Напомним
В Киевской области в среду вечером были зафиксированы вражеские беспилотники, силы ПВО работают по целям. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
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