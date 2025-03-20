Кропивницкий подвергся массированной атаке БПЛА: под ударом жилые районы

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16118 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29533 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65147 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214315 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122899 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392101 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310976 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213807 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244263 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255133 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23115 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45741 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132230 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15140 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14455 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132252 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214315 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392101 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254466 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310976 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3268 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14469 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45764 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72158 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57244 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Кропивницкий подвергся массированной атаке БПЛА: под ударом жилые районы

Киев • УНН

 • 18912 просмотра

Российские дроны атаковали жилые микрорайоны Кропивницкого, в частности Новониколаевку и Балашовку. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Кропивницкий подвергся массированной атаке БПЛА: под ударом жилые районы

Поздно вечером в среду, 19 марта, враг осуществил массированную атаку беспилотниками по Кропивницкому. В городе произошло не менее 30 взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали жилые микрорайоны города. Под ударом, в частности, оказались Новониколаевка и Балашовка.

В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог, ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать

- говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним

В Киевской области в среду вечером были зафиксированы вражеские беспилотники, силы ПВО работают по целям. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

В Купянске авиаударом россиян убит мужчина, ранена женщина19.03.25, 22:28 • 15252 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Кропивницкий
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91