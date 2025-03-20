Кропивницкий подвергся массированной атаке БПЛА: под ударом жилые районы

Поздно вечером в среду, 19 марта, враг осуществил массированную атаку беспилотниками по Кропивницкому. В городе произошло не менее 30 взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали жилые микрорайоны города. Под ударом, в частности, оказались Новониколаевка и Балашовка.

В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог, ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать