На Київщині ППО збиває ворожі БпЛА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники, сили ППО працюють по цілях. Жителів закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області помітили ворожі безпілотники, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях
В ОВА закликали жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників
рф атакувала Україну балістикою та 145 безпілотниками: збито 72 дрони19.03.25, 08:19 • 14230 переглядiв