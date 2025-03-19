В Киевской области ПВО сбивает вражеские БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, силы ПВО работают по целям. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям
В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников
рф атаковала Украину баллистикой и 145 беспилотниками: сбито 72 дрона19.03.25, 08:19 • 14219 просмотров