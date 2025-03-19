В Киевской области ПВО сбивает вражеские БпЛА

В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям - говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников - резюмировали в ОВА.

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