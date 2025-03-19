рф атаковала Украину баллистикой и 145 беспилотниками: сбито 72 дрона
Киев • УНН
Ночью 19 марта 2025 года россия атаковала Украину ракетами и 145 «Shahed» и другими дронами. Сбито 72 БПЛА в разных областях, 56 беспилотников-имитаторов потеряно, пострадали шесть областей.
россия ночью запустила по Украине 6 ракет, две из которых - баллистические, и 145 беспилотников, сбито 72 дронов в 12 областях, 56 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях
56 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина", - говорится в сообщении.
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