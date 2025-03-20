Через обстріли Кіровоградщини Укрзалізниця змінює рух низки поїздів
Київ • УНН
Внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури, рух поїздів №53, 92/60, 7, 128 та 52 змінено, можливі затримки. Рейс №790 затримано з міркувань безпеки.
Укрзалізниця змінює рух поїздів через вечірні обстріли Кіровоградщини. Про це інформує Telegram-канал перевізника, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок атаки росіян було пошкоджено залізничну інфраструктуру. З міркувань безпеки змінено маршрут руху для низки поїздів:
- №53 Дніпро - Одеса
- №92/60 Одеса - Харків/Краматорськ
- №7 Харків - Одеса
- №128 Львів - Запоріжжя
- №52 Одеса - Запоріжжя
В Укрзалізниці попередили, що прямування обхідним маршрутом призведе до затримки потягів на щонайменше 3 години.
При цьому жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами
В Укрзалізниці додали, що рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, нині всі пасажири та бригада перебувають в укритті.
Нагадаємо
Пізно ввечері в середу, 19 березня, ворог здійснив масовану атаку ,безпілотниками по Кропивницькому, у місті відбулося щонайменше 30 вибухів. росіяни атакували житлові мікрорайони міста. Під ударом, зокрема, опинились Новомиколаївка та Балашівка.