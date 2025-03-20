Из-за обстрелов Кировоградской области Укрзализныця меняет движение ряда поездов
Киев • УНН
В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры, движение поездов №53, 92/60, 7, 128 и 52 изменено, возможны задержки. Рейс №790 задержан из соображений безопасности.
Укрзализныця меняет движение поездов из-за вечерних обстрелов Кировоградской области. Об этом информирует Telegram-канал перевозчика, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки россиян была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из соображений безопасности изменен маршрут движения для ряда поездов:
- №53 Днепр - Одесса
- №92/60 Одесса - Харьков/Краматорск
- №7 Харьков - Одесса
- №128 Львов - Запорожье
- №52 Одесса - Запорожье
В Укрзализныце предупредили, что следование обходным маршрутом приведет к задержке поездов минимум на 3 часа.
При этом ни один рейс дальнего следования мы не отменяем, а до станций в Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами
В Укрзализныце добавили, что рейс №790 Кропивницкий-Киев из соображений безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии.
Напомним
Поздно вечером в среду, 19 марта, враг совершил массированную атаку ,беспилотниками по Кропивницкому, в городе произошло не менее 30 взрывов. россияне атаковали жилые микрорайоны города. Под ударом, в частности, оказались Новониколаевка и Балашовка.