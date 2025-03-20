Из-за обстрелов Кировоградской области Укрзализныця меняет движение ряда поездов

Укрзализныця меняет движение поездов из-за вечерних обстрелов Кировоградской области. Об этом информирует Telegram-канал перевозчика, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки россиян была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из соображений безопасности изменен маршрут движения для ряда поездов:

В Укрзализныце предупредили, что следование обходным маршрутом приведет к задержке поездов минимум на 3 часа.

При этом ни один рейс дальнего следования мы не отменяем, а до станций в Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами