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Из-за обстрелов Кировоградской области Укрзализныця меняет движение ряда поездов

Киев • УНН

 • 32139 просмотра

В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры, движение поездов №53, 92/60, 7, 128 и 52 изменено, возможны задержки. Рейс №790 задержан из соображений безопасности.

Из-за обстрелов Кировоградской области Укрзализныця меняет движение ряда поездов

Укрзализныця меняет движение поездов из-за вечерних обстрелов Кировоградской области. Об этом информирует Telegram-канал перевозчика, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки россиян была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из соображений безопасности изменен маршрут движения для ряда поездов:

  • №53 Днепр - Одесса
    • №92/60 Одесса - Харьков/Краматорск
      • №7 Харьков - Одесса
        • №128 Львов - Запорожье
          • №52 Одесса - Запорожье

            В Укрзализныце предупредили, что следование обходным маршрутом приведет к задержке поездов минимум на 3 часа.

            При этом ни один рейс дальнего следования мы не отменяем, а до станций в Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами

            - говорится в сообщении.

            В Укрзализныце добавили, что рейс №790 Кропивницкий-Киев из соображений безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

            Напомним

            Поздно вечером в среду, 19 марта, враг совершил массированную атаку ,беспилотниками по Кропивницкому, в городе произошло не менее 30 взрывов. россияне атаковали жилые микрорайоны города. Под ударом, в частности, оказались Новониколаевка и Балашовка.

            Вадим Хлюдзинский

            Вадим Хлюдзинский

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