Кропивницкий пережил самую массированную атаку россиян: есть раненые, среди них ребенок
Киев • УНН
В Кропивницком в результате массированной атаки повреждены жилые дома, есть раненые, среди которых ребенок. Развернут пункт несокрушимости, коммунальные службы ликвидируют последствия.
Кропивницкий этой ночью пережил самую массированную вражескую атаку. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Андрей Райкович, информирует УНН.
Детали
Он отметил, что в результате ударов разбиты мирные жилые дома.
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В ОВА рассказали, что в результате атаки россиян погибших нет, но есть раненые, среди них ребенок.
Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС
По словам Райковича, в Кропивницком будет развернут передвижной пункт несокрушимости. Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий.
Напомним
Поздно вечером в среду, 19 марта, враг совершил массированную атаку , беспилотниками по Кропивницкому. В городе произошло не менее 30 взрывов.
Из-за вечерних обстрелов Кировоградской области была повреждена железнодорожная инфраструктура. Укрзализныця изменила движение поездов.
россияне обстреляли Купянщину: есть раненые и разрушения17.03.25, 01:31 • 17424 просмотра