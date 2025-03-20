Атака рф на Кропивницкий: количество пострадавших возросло, среди них дети
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Кропивницкий ранения получили десять человек, среди которых четверо детей. Повреждены частные дома и многоэтажки.
Количество пострадавших в результате самой массированной атаки рф на Кропивницкий возросло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых четверо детей. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы.
В городе повреждены частные дома в жилом секторе и многоэтажки. ... На местах событий работают полицейские и спасатели для оказания гражданам необходимой помощи
Также правоохранители проинформировали, что на улице Мира возле поврежденного многоэтажного дома развернут мобильный пункт, где продолжают работать психологи полиции и ГСЧС.
Напомним
Кропивницкий этой ночью пережил самую массированную вражескую атаку. Город атаковали более 20 российских дронов, которые ударили преимущественно по жилым домам и объектам инфраструктуры.
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