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Атака рф на Днепропетровщину: ранены четверо железнодорожников, из них двое – в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 33699 просмотра

Враг снова атаковал железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, ранены четверо железнодорожников, двое из них в тяжелом состоянии. Железнодорожники делают все возможное, чтобы движение поездов не останавливалось.

Атака рф на Днепропетровщину: ранены четверо железнодорожников, из них двое – в тяжелом состоянии

Враг обстрелял инфраструктуру Укрзализныци в Днепропетровской области. Ранения получили четверо железнодорожников, из них двое – в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе УЗ, пишет УНН.

Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. Ранены четверо железнодорожников, из них двое – в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь 

- говорится в сообщении УЗ.

В ведомстве подчеркнули, что железнодорожники приложили все усилия, чтобы удары оккупантов не повлияли на движение пассажирских поездов в регионе.

Напомним

В среду, 19 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району. Три человека ранены, один человек - в тяжелом состоянии.

А в ночь на 19 марта рф била по Днепропетровской области дронами. Атаковали, в частности, энергосистему железной дороги, что повлекло локальные обесточивания. Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Днепропетровская область
Украинские железные дороги
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