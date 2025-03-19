Армія рф завдала ракетний удар по Дніпропетровщині: троє поранених
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Кам'янському району. Попередньо, троє людей поранено, одна людина у тяжкому стані. Деталі руйнувань уточнюються.
Російські війська завдали ракетний удар по Кам'янському району Дніпропетровської області, попередньо, троє людей поранено, одна людина - у тяжкому стані, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав ракетного удару по Кам’янському району. Попередньо, троє поранених, однин з яких – у важкому стані. Всі деталі щодо руйнувань, які залишила по собі атака, з’ясовуємо
Атака по Дніпропетровщині: в облцентрі виникла пожежа, удару зазнала енергосистема залізниці19.03.25, 07:58 • 17408 переглядiв