Армія рф завдала ракетний удар по Дніпропетровщині: троє поранених

Російські війська завдали ракетний удар по Кам'янському району Дніпропетровської області, попередньо, троє людей поранено, одна людина - у тяжкому стані, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав ракетного удару по Кам’янському району. Попередньо, троє поранених, однин з яких – у важкому стані. Всі деталі щодо руйнувань, які залишила по собі атака, з’ясовуємо - написав Лисак.

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