Армия рф нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: трое раненых
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району. Предварительно, три человека ранены, один человек в тяжелом состоянии. Детали разрушений уточняются.
Российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области, предварительно, три человека ранены, один человек - в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес ракетный удар по Каменскому району. Предварительно, трое раненых, один из которых – в тяжелом состоянии. Все детали относительно разрушений, которые оставила после себя атака, выясняем
Атака по Днепропетровской области: в облцентре возник пожар, удар пришелся по энергосистеме железной дороги19.03.2025, 07:58 • 17369 просмотров