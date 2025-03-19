Армия рф нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: трое раненых

Российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области, предварительно, три человека ранены, один человек - в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес ракетный удар по Каменскому району. Предварительно, трое раненых, один из которых – в тяжелом состоянии. Все детали относительно разрушений, которые оставила после себя атака, выясняем - написал Лысак.

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