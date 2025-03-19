Атака рф на Дніпропетровщину: поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані

Ворог обстріляв інфраструктуру Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Поранення отримали четверо залізничників, з них двоє – у тяжкому стані, повідомили у пресслужбі УЗ, пише УНН.

Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога - йдеться у повідомленні УЗ.

У відомстві наголосили, що залізничники доклали всіх зусиль, щоб удари окупантів не вплинули на рух пасажирських поїздів у регіоні.

Нагадаємо

У середу, 19 березня, російські війська завдали ракетного удару по Кам'янському району. Троє людей поранено, одна людина - у тяжкому стані.

А в ніч на 19 березня рф била по Дніпропетровщині дронами. Атакували, зокрема, енергосистему залізниці, що спричинило локальні знеструмлення. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару.