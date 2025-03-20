Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

росія вночі запустила по Україні 171 безпілотник, збито 75 дронів у 12 областях, 63 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 березня ворог атакував 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях - повідомили у ПС ЗСУ.

63 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.

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