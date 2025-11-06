На фронте 276 боев, на Покровском направлении - 100 из них: карта от Генштаба

Более трети - 100 из 276 - боев за минувшие сутки на фронте произошло на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 6 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовал 3992 дрона-камикадзе и совершил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 177 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодези, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лысовка, Зверово, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиал и Ялта.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности, задействованы штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, обороняющие город - сообщили в Генштабе.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую штурмовую операцию в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Снежное, Вороне, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

