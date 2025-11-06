ukenru
5 ноября, 21:56 • 17295 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 29976 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 22891 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 26539 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 25488 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 35441 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 38351 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23237 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23227 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 36920 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
На фронте 276 боев, на Покровском направлении - 100 из них: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 234 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 276 боевых столкновений, из них 100 - на Покровском направлении. Противник нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе и совершил обстрелы.

На фронте 276 боев, на Покровском направлении - 100 из них: карта от Генштаба

Более трети - 100 из 276 - боев за минувшие сутки на фронте произошло на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 6 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовал 3992 дрона-камикадзе и совершил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 177 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодези, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лысовка, Зверово, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиал и Ялта.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности, задействованы штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, обороняющие город

- сообщили в Генштабе.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую штурмовую операцию в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Снежное, Вороне, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

