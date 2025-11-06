ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 278 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 5 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1170 российских оккупантов и 278 единиц вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 составляют более 1,1 миллиона личного состава.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1147740 (+1 170) человек
- танков ‒ 11329 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23541 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 34288 (+15)
- РСЗО ‒ 1535 (0)
- средства ПВО ‒ 1237 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78430 (+172)
- крылатые ракеты ‒ 3918 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66658 (+84)
- специальная техника ‒ 3991 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Украинские войска отбили 260 боевых столкновений по состоянию на вечер 5 ноября, наиболее горячо – в Донецкой области. Враг нанес 1 ракетный, 43 авиационных удара и использовал более 2300 дронов-камикадзе.
