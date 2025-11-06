ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 278 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 5 ноября, Силы обороны Украины убили и ранили 1 170 российских оккупантов и ликвидировали 278 единиц различной вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1147740 (+1 170) человек

танков ‒ 11329 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23541 (+6)

артиллерийских систем ‒ 34288 (+15)

РСЗО ‒ 1535 (0)

средства ПВО ‒ 1237 (0)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78430 (+172)

крылатые ракеты ‒ 3918 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66658 (+84)

специальная техника ‒ 3991 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Украинские войска отбили 260 боевых столкновений по состоянию на вечер 5 ноября, наиболее горячо – в Донецкой области. Враг нанес 1 ракетный, 43 авиационных удара и использовал более 2300 дронов-камикадзе.

