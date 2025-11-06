ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 278 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

ukenru
5 ноября, 21:56 • 17318 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 30021 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 22909 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 26557 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 25504 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 35456 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 38368 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23238 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23228 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 36929 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Популярные новости
Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит5 ноября, 21:15 • 6492 просмотра
Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго5 ноября, 22:19 • 3708 просмотра
Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию5 ноября, 22:43 • 3556 просмотра
Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья5 ноября, 22:57 • 4906 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”01:33 • 12188 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 15:03 • 35459 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 13:23 • 38372 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 40038 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 51819 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 36934 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Донецкая область
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 15959 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 17975 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 35180 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 39668 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 52954 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
2С5 "Гиацинт-С

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 278 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

За минувшие сутки, 5 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1170 российских оккупантов и 278 единиц вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 составляют более 1,1 миллиона личного состава.

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 278 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 5 ноября, Силы обороны Украины убили и ранили 1 170 российских оккупантов и ликвидировали 278 единиц различной вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1147740 (+1 170) человек
    • танков ‒ 11329 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23541 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 34288 (+15)
          • РСЗО ‒ 1535 (0)
            • средства ПВО ‒ 1237 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78430 (+172)
                    • крылатые ракеты ‒ 3918 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66658 (+84)
                            • специальная техника ‒ 3991 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские войска отбили 260 боевых столкновений по состоянию на вечер 5 ноября, наиболее горячо – в Донецкой области. Враг нанес 1 ракетный, 43 авиационных удара и использовал более 2300 дронов-камикадзе.

                              Зеленский: Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, есть необходимые результаты05.11.25, 20:33 • 2728 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Столкновения
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина