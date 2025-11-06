ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 278 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 5 листопада Сили оборони України вбили та поранили 1 170 російських окупантів та ліквідували 278 одиниць різної ворожої техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1147740 (+1 170) осіб

танків ‒ 11329 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23541 (+6)

артилерійських систем ‒ 34288 (+15)

РСЗВ ‒ 1535 (0)

засоби ППО ‒ 1237 (0)

літаків ‒ 428 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78430 (+172)

крилаті ракети ‒ 3918 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66658 (+84)

спеціальна техніка ‒ 3991 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Українські війська відбили 260 бойових зіткнень станом на вечір 5 листопада, найгарячіше – на Донеччині. Ворог завдав 1 ракетного, 43 авіаційних ударів та використав понад 2300 дронів-камікадзе.

Зеленський: Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, є необхідні результати