ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 278 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

ukenru
5 листопада, 21:56 • 18463 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 32242 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 23762 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 27351 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 26169 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 36214 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 39062 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23301 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23319 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 37376 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт5 листопада, 21:15 • 7718 перегляди
Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго5 листопада, 22:19 • 4950 перегляди
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину5 листопада, 22:43 • 4720 перегляди
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я5 листопада, 22:57 • 6088 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”01:33 • 12820 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 36217 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 39065 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 40522 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 52705 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 37377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 16224 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 18281 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 35458 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 39924 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 53216 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
P-8 Poseidon
Опалення

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 278 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

За минулу добу, 5 листопада, Сили оборони України знищили 1170 російських окупантів та 278 одиниць ворожої техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 становлять понад 1,1 мільйона особового складу.

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 278 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 5 листопада Сили оборони України вбили та поранили 1 170 російських окупантів та ліквідували 278 одиниць різної ворожої техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1147740 (+1 170) осіб
    • танків ‒ 11329 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23541 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 34288 (+15)
          • РСЗВ ‒ 1535 (0)
            • засоби ППО ‒ 1237 (0)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78430 (+172)
                    • крилаті ракети ‒ 3918 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66658 (+84)
                            • спеціальна техніка ‒ 3991 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Українські війська відбили 260 бойових зіткнень станом на вечір 5 листопада, найгарячіше – на Донеччині. Ворог завдав 1 ракетного, 43 авіаційних ударів та використав понад 2300 дронів-камікадзе.

                              Зеленський: Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, є необхідні результати05.11.25, 20:33 • 2794 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Збройні сили України
                              Україна