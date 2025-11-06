ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 278 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 5 листопада, Сили оборони України знищили 1170 російських окупантів та 278 одиниць ворожої техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 становлять понад 1,1 мільйона особового складу.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1147740 (+1 170) осіб
- танків ‒ 11329 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23541 (+6)
- артилерійських систем ‒ 34288 (+15)
- РСЗВ ‒ 1535 (0)
- засоби ППО ‒ 1237 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78430 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3918 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66658 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3991 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Українські війська відбили 260 бойових зіткнень станом на вечір 5 листопада, найгарячіше – на Донеччині. Ворог завдав 1 ракетного, 43 авіаційних ударів та використав понад 2300 дронів-камікадзе.
