«Мотивационные пакеты": нардеп о том, как планируют поощрять людей идти в армию

Разрабатываются «мотивационные пакеты» для поощрения привлечения в армию. Наиболее приемлемый вариант - это единовременные денежные выплаты при заключении контракта.

Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Вениславский объяснил, что будут предусматривать «мотивационные пакеты».

Дискутировалось об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, но по моему убеждению, как юриста - это будет нарушать принцип равенства, потому что будут сидеть рядом в окопах военные и один из них может получать большие денежные средства за выполнение того же функционала - сказал Вениславский.

По его мнению, наиболее приемлемый вариант - это единовременные денежные выплаты.

Я думаю, что наиболее приемлемый вариант - это одноразовые денежные выплаты при заключении контракта, которые обеспечат возможность решить какие-то социальные проблемы, если будут идти на заключение контракта. Поэтому мотивационный пакет - это одноразовые денежные выплаты - заявил Вениславский.

Вениславский сообщал, что за прошлый год несколько тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы.

После разработки мотивационных пакетов, которые будут предусматривать одноразовые, я так думаю, денежные выплаты, которые могут быть растянуты в сроке для того, чтобы привлечь в армию (должно увеличить количество добровольцев - ред.) Если без этих инициатив мы сейчас имеем тысячи людей, то наверняка это увеличится в разы - сказал Вениславский.

Добавим

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчин в возрасте от 18-25 лет, планируют поощрять к добровольному вступлению в ВСУ путем введения системы мотивационных контрактов.

Дополнение

Вениславский заявлял, что на сегодня в Верховной Раде никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это политические дискуссии, которые вряд ли найдут поддержку в ВР.

Президент Зеленский выступил против снижения мобилизационного возрастав, как того требовали США, отметив, что это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.

12 января будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Волтц заявил о необходимости решить проблемы с человеческим ресурсом в ВСУ, чтобы создать новые подразделения и стабилизировать ситуацию на фронте. После этого возможно будет перейти к соглашениям по Украине.

Спикер МИД Георгий Тихий, комментируя заявления о призывах к снижению мобилизационного возраста в Украине, заявил, что нужно дождаться украинско-американских контактов. Общая позиция Киева в потребности именно больших оборонных возможностей.