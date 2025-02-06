"Мотиваційні пакети": нардеп про, те як планують заохочувати людей йти до війська

Розробляються "мотиваційні пакети" для заохочення залучення до війська. Найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

Про це повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.

Веніславський пояснив, що будуть передбачати "мотиваційні пакети".

Дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання, як правника – це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військові й один з них може отримувати більші грошові кошти за виконання того самого функціоналу - сказав Веніславський.

На його думку, найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати.

Я думаю, що найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту, які забезпечать можливість вирішити якісь соціальні проблеми, якщо будуть йти на укладання контракту. Тому мотиваційний пакет – це одноразові грошові виплати - заявив Веніславський.

Веніславський повідомляв, що за минулий рік декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська ( має збільшити кількість добровольців – ред.) Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази - сказав Веніславський.

Додамо

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що чоловіків віком від 18-25 років, планують заохочувати до добровільного вступу до ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Доповнення

Веніславський заявляв, що на сьогодні у Верховній Раді жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано. Все, що обговорюється – це політичні дискусії, які навряд знайдуть підтримку у ВР.

Президент Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, як того вимагали США, зазначивши, що це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

12 січня майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність вирішити проблеми з людським ресурсом в ЗСУ, щоб створити нові підрозділи і стабілізувати ситуацію на фронті. Після цього можливо буде перейти до угод щодо України.

Речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяви про заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, заявив, що потрібно дочекатися українсько-американських контактів. Загальна позиція Києва в потребі саме більших оборонних спроможностей.