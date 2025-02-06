Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано у ВР – нардеп

ukenru
09:48 • 21132 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 51268 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 94117 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 119119 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 152152 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208939 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169280 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150536 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124614 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109694 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 117565 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 121373 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116547 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 120598 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 114736 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 170515 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 169169 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 301546 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 329532 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 5255 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 49157 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 52061 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116547 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 97900 перегляди
Актуальне
Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано у ВР – нардеп

Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано у ВР – нардеп

Київ • УНН

 • 21730 перегляди

У Верховній Раді відсутні законопроекти щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Нардеп Веніславський заявив, що такі ініціативи є лише політичними дискусіями та навряд знайдуть підтримку в парламенті.

На сьогодні у Верховній Раді жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано. Все, що обговорюється – це політичні дискусії, які навряд знайдуть підтримку у ВР.

Про це повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.  

На сьогодні жодних законодавчих ініціатив спрямованих на зниження призивного віку нижче 25 років в парламенті не зареєстровано. Все, що обговорюється – це виключно політичні дискусії, які на моє глибоке переконання навряд знайдуть підтримку, як в нашому комітеті, так й в парламенті в цілому. Це лише політична демагогія

- заявив Веніславський. 

Веніславський зазначив, що за минулий рік декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби. 

Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська. Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази

- сказав Веніславський.  

 Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що чоловіків віком від 18-25 років, планують заохочувати до добровільного вступу до ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Контекст

Президент Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, як того вимагали США, зазначивши, що це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

 Зеленський заявляв про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки.

  Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.  

12 січня майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність вирішити проблеми з людським ресурсом в ЗСУ, щоб створити нові підрозділи і стабілізувати ситуацію на фронті. Після цього можливо буде перейти до угод щодо України.  

Речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяви про заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, заявив, що потрібно дочекатися українсько-американських контактів. Загальна позиція Києва в потребі саме більших оборонних спроможностей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
verkhovna-radaВерховна Рада
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами