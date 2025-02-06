Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано у ВР – нардеп

На сьогодні у Верховній Раді жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не зареєстровано. Все, що обговорюється – це політичні дискусії, які навряд знайдуть підтримку у ВР.

Про це повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.

На сьогодні жодних законодавчих ініціатив спрямованих на зниження призивного віку нижче 25 років в парламенті не зареєстровано. Все, що обговорюється – це виключно політичні дискусії, які на моє глибоке переконання навряд знайдуть підтримку, як в нашому комітеті, так й в парламенті в цілому. Це лише політична демагогія - заявив Веніславський.

Веніславський зазначив, що за минулий рік декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська. Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази - сказав Веніславський.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що чоловіків віком від 18-25 років, планують заохочувати до добровільного вступу до ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Контекст

Президент Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, як того вимагали США, зазначивши, що це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

Зеленський заявляв про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки.

Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.

12 січня майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність вирішити проблеми з людським ресурсом в ЗСУ, щоб створити нові підрозділи і стабілізувати ситуацію на фронті. Після цього можливо буде перейти до угод щодо України.

Речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяви про заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, заявив, що потрібно дочекатися українсько-американських контактів. Загальна позиція Києва в потребі саме більших оборонних спроможностей.