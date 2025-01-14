Україна має понад 100 бригад на полі бою, які потребують оновлення техніки - Зеленський

Понад 100 українських бригад на полі бою і вони щоденно потребують оновлення військової техніки. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише УНН.

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Зеленський прокоментував пропозиції від союзників щодо необхідності знизити мобілізаційний вік. Зокрема, президент наголосив на недостатньому забазпеченні військовою технікою збоку партнерів.

"Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас понад 100 бригад на полі бою. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості — броньованої техніки, артилерійської техніки, все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські дивізіони та інша різна техніка. І в усіх них постійно щось виходить з строю, постійно є яка якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей ще збільшити, ми повинні розуміти, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою", - заявив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що українські військові потребують не лише технічного оснащення, а й відповідної підготовки для ефективного ведення бойових дій.

"Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім",—підкреслив президент.

Нагадаємо

Президент України заявив, що армії бракує зброї, а не людей. Зеленський нагадав про неукомплектовані бригади та наголосив на важливості технологічного оснащення армії.