Україна має понад 100 бригад на полі бою, які потребують оновлення техніки - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки. Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.
Понад 100 українських бригад на полі бою і вони щоденно потребують оновлення військової техніки. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише УНН.
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Зеленський прокоментував пропозиції від союзників щодо необхідності знизити мобілізаційний вік. Зокрема, президент наголосив на недостатньому забазпеченні військовою технікою збоку партнерів.
"Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас понад 100 бригад на полі бою. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості — броньованої техніки, артилерійської техніки, все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські дивізіони та інша різна техніка. І в усіх них постійно щось виходить з строю, постійно є яка якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей ще збільшити, ми повинні розуміти, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою", - заявив Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що українські військові потребують не лише технічного оснащення, а й відповідної підготовки для ефективного ведення бойових дій.
"Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім",—підкреслив президент.
Нагадаємо
Президент України заявив, що армії бракує зброї, а не людей. Зеленський нагадав про неукомплектовані бригади та наголосив на важливості технологічного оснащення армії.