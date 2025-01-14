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Украина имеет более 100 бригад на поле боя, которые нуждаются в обновлении техники - Зеленский

Украина имеет более 100 бригад на поле боя, которые нуждаются в обновлении техники - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1609 просмотра

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Президент Украины сообщил о более 100 бригад на поле боя, которые ежедневно нуждаются в обновлении военной техники. Зеленский отметил приоритетность технического оснащения и обучения военных.

Более 100 украинских бригад на поле боя и они ежедневно нуждаются в обновлении военной техники. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет УНН.

Детали 

Зеленский прокомментировал предложения от союзников о необходимости снизить мобилизационный возраст. В частности, президент отметил недостаточное обеспечение военной техникой со стороны партнеров. 

«Знаете, я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно, но у нас более 100 бригад на поле боя. И каждая из этих бригад ежедневно требует укомплектованности - бронированной техники, артиллерийской техники, все, что нужно в каждой бригаде, плюс артиллерийские дивизионы и другая разная техника. И у всех них постоянно что-то выходит из строя, постоянно есть какая-то неукомплектованность. И поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей еще увеличить, мы должны понимать, во-первых, нет на сегодня соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой», - заявил Зеленский. 

Также Зеленский отметил, что украинские военные нуждаются не только в техническом оснащении, но и в соответствующей подготовке для эффективного ведения боевых действий. 

«Человек должен быть не просто защищен, а должен иметь соответствующее оружие, соответствующие знания. И мне кажется, этим партнеры должны насыщать украинскую армию в первую очередь»,-подчеркнул президент.

Напомним 

Президент Украины заявил, что армии не хватает оружия, а не людей. Зеленский напомнил о неукомплектованных бригадах и подчеркнул важность технологического оснащения армии.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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