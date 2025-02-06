Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста не зарегистрировано в ВР - нардеп
Киев • УНН
В Верховной Раде отсутствуют законопроекты по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет. Нардеп Вениславский заявил, что такие инициативы являются лишь политическими дискуссиями и вряд ли найдут поддержку в парламенте.
На сегодня в Верховной Раде никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это политические дискуссии, которые вряд ли найдут поддержку в ВР.
Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.
На сегодня никаких законодательных инициатив направленных на снижение призывного возраста ниже 25 лет в парламенте не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом. Это лишь политическая демагогия
Вениславский отметил, что за прошлый год несколько тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы.
После разработки мотивационных пакетов, которые будут предусматривать одноразовые, я так думаю, денежные выплаты, которые могут быть растянуты в сроке для того, чтобы привлечь в армию. Если без этих инициатив мы сейчас имеем тысячи людей, то наверняка это увеличится в разы
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчин в возрасте от 18-25 лет, планируют поощрять к добровольному вступлению в ВСУ путем введения системы мотивационных контрактов.
Контекст
Президент Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, как того требовали США, отметив, что это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.
Зеленский заявлял о более 100 бригадах на поле боя, которые ежедневно нуждаются в обновлении военной техники.
Зеленский отметил приоритетность технического оснащения и обучения военных.
12 января будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Волтц заявил о необходимости решить проблемы с человеческим ресурсом в ВСУ, чтобы создать новые подразделения и стабилизировать ситуацию на фронте. После этого возможно будет перейти к соглашениям по Украине.
Спикер МИД Георгий Тихий, комментируя заявления о призывах о снижении мобилизационного возраста в Украине, заявил, что нужно дождаться украинско-американских контактовв. Общая позиция Киева в потребности именно больших оборонных возможностей.